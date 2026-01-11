LIVE Chieri-Conegliano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete si avvicinano al tie-break! 15-19
Segui in tempo reale la partita tra Chieri e Conegliano, valida per la stagione 2026 di pallavolo femminile. Attualmente il punteggio è di 2-1 in favore di Chieri, con le venete che si avvicinano al tie-break. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sui risultati delle gare di volley femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 17-24 Primo tempo violento di Sarah Fahr, sette set point di Conegliano! 17-23 Parallela deviata ma sempre vincente di Gabi! 17-22 C’è il tocco del muro, è vincente l’attacco di Nemeth. 16-22 Servizio vincente di Chirichella. 16-21 Muro di Gabi! Si avvicina il tie-break. 16-20 Nervini ci prova ma la diagonale di Gabi è vincente. 16-19 Primo tempo di Gray! 15-19 Mani out di Haak! 15-18 Diagonale perfetto di Dambrink. 14-18 Ancora Haak! Che parallela della svedese! 14-17 Attacco vincente di Nervini! 13-17 Parallela potente di Haak! Inizia a prendere il largo Conegliano verso il tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it
