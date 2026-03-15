LIVE Conegliano-Novara 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete cercano il riscatto nel terzo set 5-2

Durante la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, il punteggio è 0-2. Le venete cercano di reagire nel terzo set, con il punteggio che segna 5-2. Nel corso dell'incontro, ci sono stati momenti di grande intensità, come il muro vincente di Tolok e un attacco di Sillah che ha trovato una schiacciata impressionante. La partita è in diretta, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-6 Muro vincente di Tolok! 13-5 Che attacco di Sillah che di seconda intenzione trova una schiacciata pazzesca. 12-5 Errore al servizio per Herbots. 11-5 Questa volta la svedese manda fuori il servizio. 11-4 Esce il primo tempo di Baijens. 10-4 Ace di Haak! 9-4 Anche muro per Chirichella sulla pipe di Tolok. 8-4 Parallela perfetta di Chirichella in fast. 7-4 Sbaglia la numero 17 dai nove metri. 6-4 Deviazione del muro di Tolok, undicesimo punto per la russa. 6-3 Il muro non ferma l’attacco di Zhu. 5-3 Sillah manda in rete la battuta. Time-out di Novara. 5-2 Quattro tocchi fischiati a Novara. 4-2 Errore di Baijens al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano il riscatto nel terzo set, 5-2 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 Contenuti e approfondimenti su LIVE Conegliano Novara 0 2 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare si avvicinano al primo set, 21-23; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Gara 1 Semifinali 15-03-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Trashmen · Surfin' Bird. WARM UP CONEGLIANO NOVARA @imocovolley - @igor_volley Live Raisport & VBTV #volleyball #ilovevolley #seriea1tigotà #pallavolo facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com