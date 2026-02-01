Le Pantere di Conegliano vincono il primo set contro Macerata 25-20. La partita di volley femminile inizia con un buon ritmo da parte delle padrone di casa, che riescono a mantenere il vantaggio fino alla fine del parziale. Macerata prova a reagire, ma non riesce a invertire il risultato. La sfida prosegue senza grandi stravolgimenti, e le ragazze di Conegliano si portano avanti nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FIRENZE-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 4-4 Mani out di Sillah da posto 4. 3-4 Parallela vincente di Decortes 3-3 Aceeee Faaaahr!! 2-3 Diagonale stretta di Sillah 1-3 Primo tempo di Mazzon 1-2 Fahr tocca a muro sulla diagonale dalla seconda linea di Decortes. Adigwe mette d’istinto la mano, chiamando fuori causa tutta la propria difesa. 1-1 Primo tempo di Fahr. 0-1 Primo vantaggio della partita per Macerata che va a segno con Kockarevic da posto 4. SECONDO SET Primo set senza strafare per Conegliano che ha approfittato di qualche sbavatura delle marchigiane per prendere qualche punto di vantaggio, amministrando fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20, le pantere vincono il 1° set senza strafare

Approfondimenti su Conegliano Macerata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conegliano Macerata

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Si torna in campo domenica 1 (ore 17): CBF Balducci HR Macerata attesa dal difficile impegno in trasferta con Conegliano; LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà turn-over per le padrone di casa?; Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streaming.

LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà turn-over per le padrone di casa?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FIRENZE-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs CBF Balducci HR Macerata First serve: 17:00 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro Sponsor Da - facebook.com facebook

#SerieA1femminile Vallefoglia-Conegliano 0-3 (22-25 19-25 23-25) VF: Bici 18 CO: Haak 18 Macerata-Chieri 1-3 (26-24 22-25 23-25 23-25) MC: Decortes 21 CH: Degradi/Nemeth 23 #pallavolo #volley #volleyball x.com