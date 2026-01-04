LIVE Conegliano-Novara 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere prendono il largo sul finale e vincono 25-18 il terzo set

Segui la diretta della partita di volley femminile A1 tra Conegliano e Novara. Le Pantere hanno conquistato la vittoria in tre set, chiudendo 25-18 nel terzo. Aggiornamenti in tempo reale con dettagli sul punteggio e le azioni chiave. Clicca qui per restare informato sull’andamento del match e sui risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Primo tempo di Fahr. 0-2 Diagonale di Tolok. 0-1 Fischiato doppio tocco a Fahr. INIZIA IL QUARTO SET! 25-18 TERZO SET A CONEGLIANO! Novara sbaglia al servizio e concede il parziale alle campionesse di Santarelli! 24-18 Mani fuori di Tolok. 24-17 Primo tempo di Fahr. 23-17 Ancora Tolok, che parallela della russa. 23-16 Pasticcio di Tolok, che viene murata da Haak. 22-16 Mamma mia Gabi! Diagonale sui tre metri della brasiliana! 21-16 Primo tempo di Bonifacio. 21-15 Diagonale della brasiliana, protagonista del terzo set. 20-15 Palleggio spinto di Gabi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere prendono il largo sul finale e vincono 25-18 il terzo set Leggi anche: LIVE Conegliano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere accelerano e vincono 25-17 il primo set Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere dominano 25-13 il secondo set e pareggiano i conti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; LIVE Conegliano-Bergamo 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak!; LIVE Novara-Milano 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!. DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato 2-1) video streaming Rai: vantaggio Conegliano (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: big match al PalaVerde tra prima e terza nella classifica di volley Serie A1, per la 18^ giornata. ilsussidiario.net

LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24- oasport.it

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-1), i padroni di casa si portano sul 2 a 1! (6 aprile 2025) - Ribalta speciale oggi pomeriggio su Rai Due per la diretta Conegliano Novara in tv, quindi appuntamento sul canale generalista in chiaro ma anche grazie a sito o app di Rai Play per la diretta ... ilsussidiario.net

Volley Modena vs. Volley Fasano | LVF Serie A2 | 2025/26 - 3a Giornata - Ritorno | Full Match

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA Alle 18:00 l'Imoco Volley ospiterà in casa al Palaverde la Igor Volley Novara per la 5ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà… chi si aggiudicherà i 3 punti All’andata le pantere d x.com

TIME ZONE – GAME DAY Questa sera Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano Igor Gorgonzola Novara 18:00 Conegliano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.