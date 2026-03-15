LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | i tre ace di Tolok fanno volare le Zanzare! 9-14

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, le Zanzare si sono portate in vantaggio con un punteggio di 14-10 grazie a tre ace di Tolok. Durante il set, Zhu ha realizzato un attacco che ha toccato la riga, costringendo l’allenatore di Conegliano a chiedere un time-out. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-14 Passa l’attacco di Zhu che atterra sulla riga. Santarelli è costretto a chiamare time-out. 9-14 MAMMA MIA! Terzo ace di fila per Tolok che piazza la palla in posto uno! 9-13 ANCORA! ANCORA ACE PER TOLOK! Prestazione al servizio sontuosa di Novara nel secondo set! 9-12 Tolok prende in pieno De Gennaro al servizio, ace della russa! 9-11 Herbost cerca la diagonale profonda e trova il punto con la deviazione di Sillah. 9-10 Muro di Chirichella. 8-10 Si addormenta la difesa di Novara che subisce la palletta in mezzo al campo di Zhu, con Conegliano che ha difficoltà ad organizzare l’attacco. Punto confermato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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