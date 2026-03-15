LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | i tre ace di Tolok fanno volare le Zanzare! 9-14

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, le Zanzare si sono portate in vantaggio con un punteggio di 14-10 grazie a tre ace di Tolok. Durante il set, Zhu ha realizzato un attacco che ha toccato la riga, costringendo l’allenatore di Conegliano a chiedere un time-out. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-14 Passa l’attacco di Zhu che atterra sulla riga. Santarelli è costretto a chiamare time-out. 9-14 MAMMA MIA! Terzo ace di fila per Tolok che piazza la palla in posto uno! 9-13 ANCORA! ANCORA ACE PER TOLOK! Prestazione al servizio sontuosa di Novara nel secondo set! 9-12 Tolok prende in pieno De Gennaro al servizio, ace della russa! 9-11 Herbost cerca la diagonale profonda e trova il punto con la deviazione di Sillah. 9-10 Muro di Chirichella. 8-10 Si addormenta la difesa di Novara che subisce la palletta in mezzo al campo di Zhu, con Conegliano che ha difficoltà ad organizzare l’attacco. Punto confermato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: i tre ace di Tolok fanno volare le Zanzare! 9-14 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare sorprendono le campionesse e vincono 23-25 il primo set Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 Contenuti utili per approfondire LIVE Conegliano Novara 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la caccia alla finale; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Gara 1 Semifinali 15-03-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it #serieA1 #PlayOff #Scudetto #Gara1 #Semifinali SERIE A1. Si infiamma la sfida tricolore: cominciano le Semifinali Scudetto Si parte sabato con Scandicci-Milano alle 20.30, poi Conegliano-Novara domenica dalle 17.15 Link in bio facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com