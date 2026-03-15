LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Zanzare sorprendono le campionesse e vincono 23-25 il primo set

Le squadre di Conegliano e Novara si affrontano in diretta con il risultato di 0-1, dopo che le Zanzare hanno vinto il primo set 23-25 sorprendendo le campionesse. Durante il match, Chirichella ha eseguito un pallonetto in fast e Alsmeier ha trovato il mani fuori. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Pallonetto in fast di Chirichella. 2-4 Alsmeier trova il mani fuori. 2-3 Sbaglia la battuta successiva. 1-3 ANCORA HERBOTS! Ace della belga, il secondo di fila. 1-2 Ace per Herbots che continua il suo grande match. 1-1 Mani fuori di Tolok. 1-0 Il secondo set parte con la diagonale in posto sei di Zhu. 23-25 IL PRIMO SET VA A NOVARA! Il servizio di Haak termina in rete concludendo il primo parziale di una semifinale che ha già sorpreso. Time-out di Bernardi che vuole evitare rimonte. 23-24 Ace di Haak! 22-24 Tolok fa bene a forzare il servizio ma il servizio non resta in campo. 21-24 Herbots smanaccia il pallone con una parallela fortunata che resta in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare sorprendono le campionesse e vincono 23-25 il primo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi lottano e vincono 23-25 il primo parziale! Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le ospiti sorprendono le campionesse e vincono 26-28 il primo set! Conegliano - Novara | Semifinal | Courmayeur Cup 2025 | Lega Volley Femminile 2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Conegliano Novara 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la caccia alla finale; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Gara 1 Semifinali 15-03-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it #serieA1 #PlayOff #Scudetto #Gara1 #Semifinali SERIE A1. Si infiamma la sfida tricolore: cominciano le Semifinali Scudetto Si parte sabato con Scandicci-Milano alle 20.30, poi Conegliano-Novara domenica dalle 17.15 Link in bio facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com