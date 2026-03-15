LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | al via gara 2!

Alle 12:11, Nikolov attacca dal centro con un mani out perfetto, portando il punteggio sull’11-11. Poco prima, la Lube commette un errore in battuta, che permette alla squadra avversaria di pareggiare. La partita tra Civitanova e Trento inizia con questo scambio, mentre i giocatori si preparano a proseguire la gara 2 della Superlega 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Attacca dal centro Nikolov. Mani out perfetto. 11-11 Altro errore della Lube in battuta. 11-10 Come giocano bene in difesa e come si fa sempre trovare pronto Nikolov! 10-10 Si rifà subito attaccando e andando a segno in pipe Bottolo. 9-10 Sbaglia dai 9 metri Bottolo. 9-9 Muro LUBE!! Che bel gesto tecnico di Bottolo. 8-9 Ace di Sbertoli! 8-8 Lasciano andare una palla ancora buona i marchigiani. Riprendono il match i trentini. 8-7 In rete Boninfante al servizio. 8-6 Sfonda Nikolov dopo un salvataggio stupendo dei compagni! Che bell’azione! 7-6 Questa volta viene insaccato il muro da Bistrot. 7-5 Muro spettacolare di Gargiulo su Faure! 6-5 Bistrot spreca e caccia out una palla abbastanza facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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