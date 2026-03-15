LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | gara-2 in tempo reale

Oggi si svolge la gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega di volley tra Civitanova e Trento. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro. Gli appassionati possono seguire l’evento cliccando sul link dedicato per ricevere le ultime notizie in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega. Serie da riacciuffare all’istante per quanto riguarda Trento. I campioni d’Italia, infatti, hanno perso gara 1 (3-1 maturato alla BTS Arena di Trento con parziali di 25-21, 27-25, 24-26 e 25-17) in casa e hanno fatto saltare, dunque, il fattore casalingo. Nelle Marche, tuttavia, dovranno ancora una volta fare a meno di Daniele Lavia (che sarà out, per un risentimento muscolare alla parete addominale, anche mercoledì in occasione di gara 3). Se per il trentini è saltato il fattore casa, la stessa cosa non vale per i marchigiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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