LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | 20 minuti all’inizio del match!

Alle 17:49 inizia la diretta della partita tra Civitanova e Trento nella Superlega volley 2026. I trentini devono affrontare la gara senza Daniele Lavia, che è stato escluso a causa di un risentimento muscolare alla parete addominale. La partita è prevista tra circa venti minuti. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:49 I trentini quest’oggi dovranno fare a meno di Daniele Lavia, fuori per un risentimento muscolare alla parete addominale. 17:46 In stagione sono infatti 12 le vittorie maturate sul parquet casalingo da parte dei marchigiani e solamente 2 le sconfitte ottenute (perdendo solo con Perugia e Modena). 17:43 Saltato, dunque, il fattore casa, i trentini devo provare ad espugnare le Marche. L’Eurosole Forum, tuttavia, si è trasformato in un fortino. 17:40 I campioni d’Italia, dopo aver perso gara 1, devono immediatamente riprendere la serie in mano. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 20 minuti all’inizio del match! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 20 minuti all’inizio del match! Leggi anche: LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match dei campioni d’Italia! Una raccolta di contenuti su LIVE Civitanova Trento Superlega volley... Temi più discussi: Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento. LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-1): vincono i padroni di casa! (29 ottobre 2025)Diretta Civitanova Trento streaming video Rai: orario e risultato live del big-match della Superlega di volley, oggi mercoledì 29 ottobre 2025 Civitanova batte Trento per tre set a uno con i punteggi ... ilsussidiario.net Trento: Senza Lavia a Civitanova. Il posto 4 salterà anche gara3... Annata maledetta per i campioni d'Italia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/14/not… x.com #Superlega #Gara2 #Quartidifinale #PlayOff SUPERLEGA. Gara 2 Quarti di Finale: sabato Piacenza – Modena con diretta Rai Sport Domenica su DAZN Monza – Perugia e Milano – Verona, su VBTV Civitanova – Trento Link in bio facebook