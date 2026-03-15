LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | al via gara 2! Ospiti chiamati ad espugnare l’Eurosole Forum!
Alle 20:45 di oggi si svolge la seconda partita tra Civitanova e Trento, valida per la Superlega volley 2026. La gara si gioca all’Eurosole Forum, dove gli ospiti sono chiamati a conquistare una vittoria importante. Nel primo set, il punteggio si ferma a 25-22, con un errore al servizio di Ramon che chiude la fase.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Sbaglia Ramon in battuta. Ancora time out Lube. 24-22 Attacca Ramon e fa bene. Sfondato il muro. 24-21 Set ball per la Lube. A segno ancora Bottolo con una bella diagonale. 23-21 Boninfante si affida alla pipe di Bottolo. Che missile! 22-21 Muro ECCEZIONALE di TORWIE su Nikolov. Time out di Medei. 22-20 Attacca senza paura Ramon. -2 Itas. La palla è IN!! Il risutlato cambia in 22-19. Civitanova chiama il videocheck. 21-20 Pallonetto out di Nikolov. Si riavvicinano i trentini. 21-19 Tenuto Loepky, poi Ramon sapientemente trova il mani out. 21-18 Gargiulo sbaglia in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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