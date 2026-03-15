LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | al via gara 2! Ospiti chiamati ad espugnare l’Eurosole Forum!

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 di oggi si svolge la seconda partita tra Civitanova e Trento, valida per la Superlega volley 2026. La gara si gioca all’Eurosole Forum, dove gli ospiti sono chiamati a conquistare una vittoria importante. Nel primo set, il punteggio si ferma a 25-22, con un errore al servizio di Ramon che chiude la fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Sbaglia Ramon in battuta.  Ancora time out Lube.  24-22 Attacca Ramon e fa bene. Sfondato il muro. 24-21 Set ball per la Lube. A segno ancora Bottolo con una bella diagonale. 23-21 Boninfante si affida alla pipe di Bottolo. Che missile! 22-21 Muro ECCEZIONALE di TORWIE su Nikolov. Time out di Medei.  22-20 Attacca senza paura Ramon. -2 Itas. La palla è IN!! Il risutlato cambia in 22-19.  Civitanova chiama il videocheck.  21-20 Pallonetto out di Nikolov. Si riavvicinano i trentini. 21-19 Tenuto Loepky, poi Ramon sapientemente trova il mani out. 21-18 Gargiulo sbaglia in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live civitanova trento superlega volley 2026 in diretta al via gara 2 ospiti chiamati ad espugnare l8217eurosole forum
© Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via gara 2! Ospiti chiamati ad espugnare l’Eurosole Forum!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via gara 2!

LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei...

Approfondimenti e contenuti su LIVE Civitanova Trento Superlega volley...

Temi più discussi: Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento.

LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it

Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-1): vincono i padroni di casa! (29 ottobre 2025)Diretta Civitanova Trento streaming video Rai: orario e risultato live del big-match della Superlega di volley, oggi mercoledì 29 ottobre 2025 Civitanova batte Trento per tre set a uno con i punteggi ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.