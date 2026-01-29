LIVE Trento-Tours Champions League volley 2026 in DIRETTA | 20 minuti all’inizio del match!

Stasera alle 20 inizia la partita tra Trento e Tours, valida per la Champions League di volley maschile 2026. I tifosi sono già davanti ai teleschermi, pronti a seguire questa sfida che promette grande spettacolo. La partita si gioca a Trento e l’atmosfera è calda, con i giocatori che si preparano a scendere in campo tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Trento-Tours, partita di Champions League di volley maschile 2026. Alla BTS Arena di Trento arrivano, per la prima del girone di ritorno della maggiore competizione europea, i francesi del Tours. L'appuntamento, definito " cruciale " da coach Marcelo Mendez, non sarà da sottovalutare per i padroni di casa. I campioni italiani in carica, infatti, tornano a giocare un match casalingo di Champions dopo 1 mese e mezzo e avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi per tornare alla vittoria.

