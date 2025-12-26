LIVE Monza-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match dei campioni d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, ci prepariamo all’inizio del match tra Monza e Trento, una trasferta molto difficile per i campioni d’Italia che affronteranno in questo boxing day della Superlega Credem Banca. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Vero Volley Monza e l’ Itas Trentino, valido per la seconda giornata di del girone di ritorno della regular season della Superlega Credem Banca. Una trasferta ostica per i campioni d’Italia, con Alessandro Michieletto, Roberto Sbertoli e Daniele Lavia che puntano ad allontanarsi dalla squadra neo campione del Mondo con cui è a pari punti in classifica, la Sir Safety Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

