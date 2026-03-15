LIVE Civitanova-Trento 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 2° set al via!

Alle 20:45, la partita tra Civitanova e Trento è in corso, con Civitanova avanti 1-0 nel punteggio. Nel secondo set, è stata richiesta una verifica video dalla squadra di casa per una palla a terra, mentre D’Heer ha segnato un punto in rete. La partita prosegue con i due team impegnati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Videocheck richiesta dalla Lube per palla a terra. 6-7 In rete D’Heer. 6-6 Altra battuta lunga. 5-6 Attacca in parallela Ramon. Punto per Trento. 5-5 Sbaglia il francese in battuta. Tutto in parità. 4-5 Ci arriva Balaso non si sa come, poi però Faure con la seconda schiacciata non perdona. 4-4 In rete Civitanova al servizio. 4-3 Che bella soluzione di Nikolov nuovamente. Brava la Lube a smorzare la schiacciata di Ramon e rendere la palla giocabile. 3-3 Attacca in pipe Bistrot ma la palla finisce lunga. 2-3 A segno Nikolov con una diagonale che evita il muro. 1-3 Prova a prendere il largo Trento. Bucato il muro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 2° set al via! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via gara 2! LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via gara 2! Ospiti chiamati ad espugnare l’Eurosole Forum!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Contenuti e approfondimenti su LIVE Civitanova Trento 1 0 Superlega... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; Play Off Scudetto, gara 1 dei quarti è della Lube: 1-3 alla BTS Arena; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento. LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it L'Itas inizia i playoff con un passo falso, a Trento passa Civitanova per 3-1Cominciano con un passo falso i playoff scudetto della Trentino Volley, che alla BTS Arena cede 3-1 contro Civitanova in gara 1 della serie dei quarti di finale. Gara tutta in salita quella dei giallo ... rainews.it Trento: Senza Lavia a Civitanova. Il posto 4 salterà anche gara3... Annata maledetta per i campioni d'Italia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/14/not… x.com #Superlega #Gara2 #Quartidifinale #PlayOff SUPERLEGA. Gara 2 Quarti di Finale: sabato Piacenza – Modena con diretta Rai Sport Domenica su DAZN Monza – Perugia e Milano – Verona, su VBTV Civitanova – Trento Link in bio facebook