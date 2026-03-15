LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | Italia a 30? dalla testa a metà gara

Durante la staffetta mista di biathlon a Otepää 2026, la squadra italiana si trova a 30 secondi dalla vetta a metà gara. La Francia e la Norvegia hanno lasciato il gruppo di testa, mentre la prestazione di Hofer al poligono ha causato un rallentamento. La gara prosegue con le squadre impegnate nelle ultime frazioni, in attesa dei risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 58 – Se ne vanno Francia e Norvegia, Hofer apre male e forse si esauriscono le chance di podio per noi. Peccato, per quelle tre ricariche per Vittozzi, l’Italia era tornata in ottima posizione. 12:56 Svezia e Norvegia insieme. Hofer perde un secondo dalla testa. 12:55 Altra mattanza, esce davanti a tutte la Norvegia, con subito dietro la Svezia. Italia a +26?, serve un miracolo di Hofer. Niente, purtroppo lisa sbaglia tre volte e perde il treno della Norvegia che se ne va. POLIGONO 48 – Due errori col caricatore per la Svezia! Vittozzi unica a non aver perso da Hanna. 12:51 Lisa Guadagna sulla Francia e si porta a 3?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Italia a 30? dalla testa a metà gara Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto su Hofer e VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla ... oasport.it Biathlon, Otepää: Italia punta al podio nelle staffette misteOltre alla Single Mixed, l’Italia sarà impegnata anche nella staffetta mista tradizionale, disciplina in cui vanta una solida tradizione. La squadra azzurra arriva infatti dall’argento conquistato ai ... it.blastingnews.com Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di domenica 15 marzo facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com