Oggi si svolge la gara di staffette miste di biathlon a Otepää, valida per i giochi del 2026. L’Italia parte con particolare attenzione sulla specialità della Single Mixed, una competizione che vede atleti di diverse nazionalità confrontarsi in tempo reale. La manifestazione è trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti su OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla cittadina estone di Otepää, che ospiterà i Mondiali del 2027, qui per raccontarvi minuto per minuto l’ultima Single Mixed e l’ultima Staffetta mista di stagione! Italia 3^ nella Coppa di specialità. La Coppa del Mondo di Biathlon è quasi alla saracinesca per quanto riguarda la stagione 2025-2026, stagione che all’Italia ha regalato gioie e dolori, lacrime ed esultanze. In questa terza giornata di gare si prova a migliorare quello che è il record di podi stagionale, con HOFER – VITTOZZI che proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella gara che si svolge su 4 frazioni ma con 2 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed

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