LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | l’Italia punta tutto su Hofer e Vittozzi

Oggi si svolge la staffetta mista di biathlon a Otepää, valida per le qualificazioni ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La competizione vede in gara le squadre nazionali, con l’Italia che schiera Hofer e Vittozzi tra i favoriti. La diretta inizia questa mattina, con aggiornamenti e risultati in tempo reale per seguire da vicino l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla cittadina estone di Otepää, che ospiterà i Mondiali del 2027, qui per raccontarvi minuto per minuto l’ultima Single Mixed e l’ultima Staffetta mista di stagione! Italia 3^ nella Coppa di specialità. La Coppa del Mondo di Biathlon è quasi alla saracinesca per quanto riguarda la stagione 2025-2026, stagione che all’Italia ha regalato gioie e dolori, lacrime ed esultanze. In questa terza giornata di gare si prova a migliorare quello che è il record di podi stagionale, con HOFER – VITTOZZI che proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella gara che si svolge su 4 frazioni ma con 2 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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