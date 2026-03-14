LIVE Alle 21.30 Sinner-Zverev in palio la finale di Indian Wells
Alle 21.30 si svolge la semifinale tra Sinner e Zverev a Indian Wells, con in palio l'accesso alla finale del torneo. Sinner ha vinto sei dei dieci incontri precedenti contro Zverev e cerca di qualificarsi per la seconda volta consecutiva alla finale di un Masters 1000 sul cemento. La partita viene trasmessa in diretta.
Jannik ha vinto 6 dei 10 precedenti e continua la caccia al Masters 1000 sul cemento che ancora gli manca . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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