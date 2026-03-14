LIVE Alcaraz-Medvedev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il redivivo russo confida nel colpaccio

Alle ore 20:00 si è aperto il match tra Alcaraz e Medvedev all’ATP Indian Wells 2026. Il torneo si svolge sul campo principale e vede in campo due dei giocatori più attesi di questa stagione. I due tennisti sono sul centrale, pronti a sfidarsi in un incontro che si preannuncia molto interessante. La partita viene seguita in diretta da OA Sport con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte l’iberico Carlos ALCARAZ e il russo Daniil MEDVEDEV per l’altro posto in finale, quello della parte alta! Redivivo, il russo pare tornato ai livelli che ha saputo tenere per un decennio. Il campione Slam di Mosca prova a tornare in finale a Indian Wells, lui che qui non ha mai vinto. Dopo il titolo di Dubai è giunto in semifinale in California senza perdere neanche un parziale per strada, sconfiggendo ai quarti Jack Draper, campione in carica. Vedremo se le ottime premesse saranno sufficienti per fare partita pari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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