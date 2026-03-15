Alcaraz e Medvedev si affrontano in diretta a Indian Wells 2026, con il russo che conquista il primo set 6-3 e si porta sull’1-1 nel secondo. Alcaraz commette un altro errore con il dritto, ora il punteggio segna 40-15. La partita prosegue con continui scambi tra i due giocatori, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca di nuovo un dritto l’iberico! 40-15 Altro gratuito di dritto Alcaraz. 30-15 Servizio e rovescio di là. 15-15 Gratuito di rovescio, forse il secondo del match. 15-0 Ace! 1-0 A trenta Alcaraz! 40-30 Non risponde di dritto Medvedev. Seconda 30-30 A segno di dritto Alcaraz. 15-30 Contro balzo difensivo out di Alcaraz, altra risposta nei piedi. 15-15 Servizio e dritto Alcaraz. 0-15 Risposta di dritto sulla riga! Medvedev-Alcaraz 6-3! Primo set d’autore del russo! Pauroso al servizio e con un errore gratuito totale! 40-15 AAACCCEEE! 30-15 Seconda sostanziosa, rovescio piatto da Medvedev! 15-15 Aggredisce la risposta e va a segno di dritto Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 1-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: grande 1° set del russo!

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