Lite al bar ai Quartieri Spagnoli 31enne pugnalato gravissimo in ospedale | è in pericolo di vita

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite si è svolta nei Quartieri Spagnoli, vicino a un bar di piazzetta Montecalvario, coinvolgendo un uomo di 31 anni che è stato pugnalato. L'uomo è stato portato in ospedale al Pellegrini in gravi condizioni e si trova in pericolo di vita. La scena si è verificata nel cuore di Napoli, lasciando molti testimoni scioccati.

Un 31enne è stato pugnalato a piazzetta Montecalvario al culmine di una lite nei pressi di un bar. Ricoverato al Pellegrini, rischia la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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