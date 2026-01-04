Spari ai Quartieri Spagnoli Pisacane | Mio fratello non è in pericolo di vita Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto

Fabio Pisacane ha condiviso su Instagram che il suo fratello non è in pericolo di vita dopo il grave episodio avvenuto nei Quartieri Spagnoli. Ringraziando per la solidarietà e l’affetto dimostrato, l’ex calciatore ha rassicurato sulla situazione familiare. La vicenda ha destato preoccupazione nella comunità, ma le sue parole contribuiscono a chiarire quanto accaduto e a trasmettere un messaggio di speranza.

Con una storia pubblicata su Instagram, Fabio Pisacane nella serata di sabato ha parlato del grave episodio che ha colpito nelle ore precedenti la sua famiglia. Il fratello dell'allenatore napoletano, Gianluca, infatti, è rimasto ferito da alcuni colpi da arma da fuoco in seguito ad.

