Spari ai Quartieri Spagnoli l’ipotesi | il fratello di Pisacane avrebbe fatto da paciere in una lite fra donne

Nella notte tra venerdì e sabato, ai Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari. Secondo le prime ipotesi, un familiare di Pisacane, ritenuto il fratello di Giuseppe Pisacane, potrebbe aver agito come paciere in una lite tra donne, prima che si verificasse l’incidente. La vicenda è ancora sotto indagine.

Emergono le prime ipotesi sulla sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ai Quartieri Spagnoli in cui è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari.In particolare, secondo quanto riferisce l’Ansa, il 28enne avrebbe difeso una sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

