Spari ai Quartieri Spagnoli l’ipotesi | il fratello di Pisacane avrebbe fatto da paciere in una lite fra donne
Nella notte tra venerdì e sabato, ai Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari. Secondo le prime ipotesi, un familiare di Pisacane, ritenuto il fratello di Giuseppe Pisacane, potrebbe aver agito come paciere in una lite tra donne, prima che si verificasse l’incidente. La vicenda è ancora sotto indagine.
Emergono le prime ipotesi sulla sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ai Quartieri Spagnoli in cui è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari.In particolare, secondo quanto riferisce l’Ansa, il 28enne avrebbe difeso una sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Spari ai Quartieri Spagnoli, Pisacane: “Mio fratello non è in pericolo di vita. Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto”
Leggi anche: Pisacane, aggrediti il padre e il fratello ai Quartieri Spagnoli: non si tratterebbe di una rapina
Spari e botte ai Quartieri Spagnoli: feriti fratello e padre di Fabio Pisacane - I due feriti sono il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari originario dei Quartieri. napolivillage.com
Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: aggrediti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari - sono finite in ospedale dopo essere state aggredite da tre uomini a volto scoperto, uno dei quali armato ... virgilio.it
Quartieri Spagnoli, notte di spari: ferito il fratello di Fabio Pisacane davanti al locale di famiglia - Aggressione armata nella movida dei Quartieri Spagnoli: colpi di pistola esplosi dopo una lite in un locale. ilgazzettinovesuviano.com
Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: aggrediti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari - facebook.com facebook
#Cronaca #agguato #allenatore Spari ai Quartieri Spagnoli: ferito il fratello di Fabio Pisacane, picchiato il padre x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.