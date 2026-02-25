youtube premium lite offre di piu per la maggior parte dei video

questo aggiornamento presenta le ultime novità di youtube premium lite, evidenziando l’introduzione della riproduzione in background e dei download per la maggior parte dei video presenti sulla piattaforma. si delineano i tempi di roll-out e l’impatto per gli utenti, mantenendo l’attenzione su contenuti non musicali e su come funziona l’esperienza senza rinunciare a funzionalità chiave. youtube premium lite: novità su download e riproduzione in background. l’aggiornamento rende disponibili riproduzione in background e download per la maggior parte dei video su youtube premium lite, escludendo i contenuti musicali. l’implementazione è partita dove la versione lite è disponibile oggi (24 febbraio) e continuerà nei prossimi settimane. premium lite era stato lanciato lo scorso marzo a 7,99 dollari al mese, ma in quella fase mancavano proprio queste due funzionalità. secondo l’annuncio ufficiale, gli utenti con lite noteranno la disponibilità di Background Play e di Downloads per la maggior parte dei contenuti non musicali, con alcune eccezioni come gli Shorts. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

