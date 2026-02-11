Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che il programma missilistico del paese non entra nei negoziati con gli Stati Uniti. Araghchi ha ribadito che i missili balistici iraniani sono un tema a parte, che non sarà mai oggetto di discussione nelle trattative in corso. La posizione di Teheran resta ferma su questo punto, senza intenzione di abbassare le difese.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il programma missilistico balistico del Paese non fa parte dei colloqui con gli Stati Uniti. “Nessuno può fare nemmeno la più piccola cosa contro i nostri missili. I nostri missili non fanno parte dei negoziati e non ne faranno parte”, ha dichiarato Araghchi durante le commemorazioni per l’ anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. Washington e Teheran sono impegnati in negoziati sul programma nucleare iraniano, all’interno dei quali Israele vorrebbe che venissero inclusi dei limiti al programma missilistico balistico iraniano e il sostegno a gruppi militanti come Hamas in Palestina e Hezbollah in Libano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Araghci: "I nostri missili non fanno parte dei negoziati e non ne faranno parte"

