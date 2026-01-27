Missili droni e sottomarini | l’Iran alza lo scudo contro Trump

La crescente tensione tra Stati Uniti e Iran si manifesta attraverso un rafforzamento delle difese militari da parte dell’Iran, con l’impiego di missili, droni e sottomarini. Questa escalation riflette la complessità della crisi, che coinvolge strategie militari e segnali diplomatici contraddittori, in un contesto di preparativi senza precedenti.

(Adnkronos) – La crisi tra Stati Uniti e Iran sembra entrare in una fase decisiva, segnata da una combinazione di pressione militare, segnali diplomatici contraddittori e preparativi difensivi senza precedenti. Mentre Washington rafforza la sua presenza navale in Medio Oriente e Donald Trump parla di una situazione "in evoluzione", Teheran, secondo quanto apprende l'Adnkronos, si.

