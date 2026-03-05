Giulia Salemi incontra per caso sua ‘sorella’ dopo 25 anni | La nostra è una storia difficile avevo tanti sensi di colpa nei suoi confronti

Durante uno spettacolo teatrale, Giulia Salemi ha incontrato per caso una donna che lei sostiene essere sua sorella, dopo 25 anni di silenzio. La Salemi ha raccontato di aver provato sentimenti contrastanti, tra cui sensi di colpa, riguardo a questa relazione complicata. L’incontro improvviso ha rappresentato un momento inaspettato e intenso per la donna, che non aveva previsto questa svolta nella sua vita.

Giulia Salemi non avrebbe mai immaginato che assistere a uno spettacolo teatrale le avrebbe regalato una sorpresa di quelle da far tremare il cuore. Eppure è successo. A Milano per “Notre Dame de Paris”, l’influencer ha incontrato per puro caso una persona a lei molto cara. Lo ha raccontato sui social, dove ha detto: “Per chi ha seguito la mia edizione del GF il momento più toccante è stato quando ho parlato della mia sorella di quando ero piccola che poi ci siamo separate e ho trovato Nausika!”, riporta Today. Ma chi è questa ragazza? “Se avete seguito la mia partecipazione al Grande Fratello sapete che uno dei momenti più toccanti è stato quando ho parlato di lei, la mia sorellina con cui sono cresciuta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

