Simulazione Bastoni cosa ha fatto Chivu nei confronti del difensore dopo il caso Kalulu Il retroscena del Corriere della Sera dopo Inter Juve
Roberto Chivu ha reagito duramente a una simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, dopo il caso Kalulu. Secondo fonti del Corriere della Sera, l’allenatore nerazzurro ha urlato contro il difensore, chiedendogli di comportarsi diversamente. La scena si è svolta davanti agli occhi dei tifosi, creando tensione nello spogliatoio.
Simulazione Bastoni, ecco che cosa ha fatto il tecnico nerazzurro nei confronti del suo difensore. Il retroscena del Corriere della Sera. La Juventus è ormai spettatrice interessata delle dinamiche in casa nerazzurra dopo il recente scontro diretto. Si è parlato molto di un presunto faccia a faccia tra Cristian Chivu e Alessandro Bastoni, ma la realtà descritta dal Corriere della Sera è ben diversa. Il tecnico ha deciso di non rimproverare il difensore dopo le tensioni di Inter-Juventus, optando per il silenzio strategico. LE ULTIME DALLA CONTINASSA L’obiettivo primario è tornare alla normalità per preparare la delicata gara contro il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter Juve e il paradosso di Chivu: affondo del Corriere della Sera sul tecnico nerazzurro dopo il derby d’Italia
Il Corriere della Sera critica duramente Chivu dopo il derby d’Italia a San Siro, causato dalle sue decisioni durante la partita.
Simulazione Bastoni, niente prova TV dopo l’episodio con Kalulu in Inter Juve. Ecco il motivo
Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l’episodio con Kalulu nel derby d’Italia di ieri sera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu durante Inter-Juventus; Simulazione Bastoni, perché non può essere squalificato con la prova tv; Anche loro simulavano, Sala contro Del Piero e Chiellini per difendere Bastoni; Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire.
Cassano: Ho ricevuto una notizia dalla Pinetina. So cosa ha detto Chivu a BastoniNon solo Bastoni, anche Cristian Chivu è finito nell'occhio del ciclone per le dichiarazioni dopo Inter-Juventus dove ha difeso il suo calciatore dalla simulazione che ha causato l'espulsione di Kalul ... msn.com
Tardelli: Bastoni? Le urla per festeggiare il rosso a Kalulu sono ignobili. L'errore più grosso è del VARIntervenuto negli studi di Rai Sport, Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e nazionale tra le altre, torna sull'episodio della clamorosa simulazione di Bastoni in ... tuttojuve.com
#Bastoni vuole chiudere il caso #InterJuve e la simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu Ci sarà lui in conferenza stampa pre #BodoGlimt con mister Chivu: che domanda gli fareste #Calcionews24 x.com
Marotta:" Bastoni va giustificato, la Juve con una simulazione andò in Champions" Ascolta l'intervento facebook