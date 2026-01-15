L'operazione salva-Leone prevede l'installazione di un supporto temporaneo per la statua del ponte dei Leoni, colpita da vandalismo durante la notte di Capodanno. Un’impalcatura discreta ma funzionale si pone come misura di tutela e conservazione, garantendo stabilità e sicurezza mentre si pianificano eventuali interventi di restauro. Questa operazione mira a preservare un simbolo storico, intervenendo con attenzione e rispetto per il patrimonio urbano.

Un’impalcatura discreta ma eloquente sovrasta da ieri il leone ’ferito’ del Ponte dei Leoni, vittima del brutto episodio di vandalismo che ne ha spaccato il muso durante la notte di Capodanno. Non è ancora il cantiere del restauro, ma è qualcosa di più di una semplice protezione: è il segnale visibile che la città ha deciso di prendersi cura di una delle sue icone più riconoscibili, innanzitutto mettendolo in sicurezza da condizioni metereologiche avverse e da contatti con l’esterno. "Il leone non si è addormentato", dice il sindaco Paolo Pilotto, citando e ribaltando con ironia una celebre canzone per bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione salva-Leone. Uno ’scudo’ per la statua

Leggi anche: Caporalato nella moda, il Governo salva le maison con uno “scudo penale”

Leggi anche: Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli: la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Operazione salva-Leone. Uno ’scudo’ per la statua - Comune e Soprintendenza studiano un delicato intervento di restauro. ilgiorno.it