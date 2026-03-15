L’immagine della Madonna di Fossolovara scompare e riappare misteriosamente

Un contadino ha trovato l’immagine della Madonna di Fossolovara, che in seguito è stata spostata in un luogo sicuro. Nei giorni successivi, l’icona è scomparsa più volte e poi è riapparsa in modo inspiegabile. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulla sequenza di scomparse e riapparizioni.

Fu un contadino a recuperare miracolosamente l’immagine della Madonna di Fossolovara. L’icona venne collocata in un luogo sicuro ma più volte scomparve per poi riapparire misteriosamente. Oggi, 15 marzo, ricordiamo la storia della Madonna di Fossolovara. Tutto ebbe inizio sette secoli fa, nell’omonima località veneta (Fossolovara significa “fossa dei lupi”), oggi Stra, in provincia di Venezia. Un contadino era piegato sulla terra del proprio campo, sulle rive del fiume Brenta. Tutto preso dalle sue fatiche, ad un tratto l’uomo si imbatté in qualcosa di insolito. Dalla terra bagnata dal suo sudore emerse infatti un meraviglioso dipinto della Madonna col Bambino. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - L’immagine della Madonna di Fossolovara scompare e riappare misteriosamente Articoli correlati La censura di Formigli, il sondaggio in cui il “Sì” è in vantaggio scompare misteriosamente (video)Un mistero statistico ha travolto gli studi di La7, proprio mentre si discuteva del referendum sulla giustizia. Landri entrano nella basilica di San Luca: danneggiata l'immagine della MadonnaI malviventi hanno fatto irruzione di notte, sfondando il vetro protettivo della sacra immagine dedicata alla Madonna per portare via alcuni oggetti...