La censura di Formigli il sondaggio in cui il Sì è in vantaggio scompare misteriosamente video

Durante la trasmissione di La7, è scomparso improvvisamente un sondaggio in cui il “Sì” risultava in vantaggio, mentre si discuteva del referendum sulla giustizia. La censura di Formigli ha suscitato attenzione e ha portato alla sospensione di un video correlato. La vicenda ha generato domande sui contenuti trasmessi e sulla loro visibilità nel palinsesto della rete.

Un mistero statistico ha travolto gli studi di La7, proprio mentre si discuteva del referendum sulla giustizia. Dopo aver mostrato un sondaggio che dava il "No", in vantaggio sul "Sì" alle urne a Piazza Pulita, Renato Manheimer stava per svelare un altro cartello in cui la volontà riformista degli intervistati superava quella dei contrari. Il sondaggista ha fatto appena in tempo a parlare: «Abbiamo trovato, nel prossimo cartello, un incremento dei sì.», ma Corrado Formigli l'ha subito interrotto: «L'hanno tolto questo, non si vede». E alla fine Manheimer ha provato a scusarsi: «Non dovevo». In trasmissione c'era anche il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino, che ha sorriso bonariamente mentre il conduttore Corrado Formigli provava a giustificarsi.