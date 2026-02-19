Landri entrano nella basilica di San Luca | danneggiata l' immagine della Madonna

La notte scorsa, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella basilica di San Luca a Bologna, danneggiando l’immagine della Madonna protettrice. La loro azione ha lasciato segni evidenti sulle pareti sacre e ha compromesso la conservazione dell’icona, simbolo di fede per molti cittadini. Il colpo ha suscitato grande sgomento tra i residenti, che venerano il luogo come punto di riferimento spirituale. Le forze dell’ordine stanno indagando e cercando di identificare i responsabili. La chiesa rimane chiusa al pubblico in attesa di interventi di restauro.

Grande dolore per la città di Bologna e per i bolognesi: la scorsa notte alcuni ladri sono penetrati nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna protettrice dei cittadini, e hanno commesso un vero e proprio saccheggio. Nessun rispetto per il simbolo sacro. Stando a quanto riferito dall'Arcidiocesi, che ha dato la notizia, è stata forzata la teca che protegge la Sacra Immagine della Madonna. I criminali hanno distrutto il vetro per accedere all'interno e portare via alcuni oggetti preziosi conservati insieme all'immagine religiosa. Nello specifico, l'Arcidiocesi parla del furto di "alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù".

