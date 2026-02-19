Landri entrano nella basilica di San Luca | danneggiata l' immagine della Madonna
La notte scorsa, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella basilica di San Luca a Bologna, danneggiando l’immagine della Madonna protettrice. La loro azione ha lasciato segni evidenti sulle pareti sacre e ha compromesso la conservazione dell’icona, simbolo di fede per molti cittadini. Il colpo ha suscitato grande sgomento tra i residenti, che venerano il luogo come punto di riferimento spirituale. Le forze dell’ordine stanno indagando e cercando di identificare i responsabili. La chiesa rimane chiusa al pubblico in attesa di interventi di restauro.
Grande dolore per la città di Bologna e per i bolognesi: la scorsa notte alcuni ladri sono penetrati nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna protettrice dei cittadini, e hanno commesso un vero e proprio saccheggio. Nessun rispetto per il simbolo sacro. Stando a quanto riferito dall'Arcidiocesi, che ha dato la notizia, è stata forzata la teca che protegge la Sacra Immagine della Madonna. I criminali hanno distrutto il vetro per accedere all'interno e portare via alcuni oggetti preziosi conservati insieme all'immagine religiosa. Nello specifico, l'Arcidiocesi parla del furto di "alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Zuppi celebra messa a San Luca e lancia l’appello: “Restituite i gioielli” x.com
FURTO A SAN LUCA (2) Furto al Santuario della Madonna di San Luca, la dichiarazione del Sindaco Matteo Lepore. "Un’azione che offende tutta la comunità bolognese. La Madonna di San Luca rappresenta da secoli un simbolo identitario della nostra città, facebook