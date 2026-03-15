Liguria | Imperia al sicuro Levante sotto allerta gialla

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 14:40, la Liguria si trova sotto un allerta differenziata: Imperia è considerata al sicuro, mentre le aree di Levante sono sotto allerta gialla a causa di piogge diffuse e venti intensi. La regione si trova quindi a gestire condizioni meteorologiche variabili, con criticità concentrate principalmente nelle zone orientali.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 14:40, la Liguria vive una giornata di allerta differenziata che vede l’Imperiese risparmiato dalle criticità maggiori mentre il resto della regione affronta piogge diffuse e venti forti. L’Agenzia Regionale Protezione Civile (Arpal) ha emesso un messaggio di monitoraggio alle 04:02 che stabilisce un livello verde per la provincia di Imperia, contrapposto a un’allerta gialla attiva sulle zone D ed E del centro-Levante. Non si tratta di un evento catastrofico improvviso ma di una situazione meteorologica complessa dove i dati idrometrici mostrano innalzamenti nei bacini dell’Entella e del Vobbia, pur con livelli attualmente in calo o stazionari rispetto ai massimi registrati nella serata precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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