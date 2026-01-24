Allerta gialla neve in Liguria rischio gelicidio sul ponente
L’Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e levante in Liguria, valida dalle 18 di oggi alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. Si segnala un rischio di gelicidio sul ponente, che può influire sulla sicurezza stradale e sulla viabilità nella zona. È importante prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e adottare le necessarie precauzioni durante le condizioni meteorologiche previste.
Arpal conferma l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e levante (Zone D ed E) dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. Sulle zone occidentali della E è previsto anche il rischio di gelicidio, con possibili pericoli per strade e viabilità.Meteo in.🔗 Leggi su Genovatoday.it
