Allerta gialla neve in Liguria rischio gelicidio sul ponente

L’Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e levante in Liguria, valida dalle 18 di oggi alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. Si segnala un rischio di gelicidio sul ponente, che può influire sulla sicurezza stradale e sulla viabilità nella zona. È importante prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e adottare le necessarie precauzioni durante le condizioni meteorologiche previste.

