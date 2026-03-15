Licenziamenti Citynews giornalisti in stato di agitazione | pacchetto di 10 giorni di sciopero

I giornalisti di Citynews hanno proclamato uno sciopero di dieci giorni e sono in stato di agitazione. La decisione è stata presa il 15 marzo 2026 e il comitato di redazione ha ricevuto il mandato di organizzare le giornate di astensione dal lavoro. La mobilitazione riguarda le recenti decisioni aziendali che hanno portato alla sospensione delle attività.

Roma, 15 marzo 2026 – Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. È quanto stabilito dall'assemblea dei giornalisti Citynews con circa l'80 per cento dei voti a favore. Analizzata la situazione dell'azienda che ha visto, nel giro di una settimana, l'interruzione immediata di oltre 20 rapporti di lavoro: circa 16 in riferimento a lavoratori precari, 5 a lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il Cdr e il sindacato dei giornalisti Figec hanno criticato l'operato di Citynews. I tagli al personale, “giustificati da generiche motivazioni di riduzione dei costi, sono avvenuti senza chiedere il parere preventivo del Comitato , come sancisce il contratto nazionale di riferimento (Figec-Uspi)”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Licenziamenti Citynews, giornalisti in stato di agitazione: pacchetto di 10 giorni di sciopero Articoli correlati Citynews, la protesta dopo i licenziamenti: stato di agitazione e pacchetto di 10 giorni di sciopero“Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero“. Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazioneImmediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. Contenuti utili per approfondire Licenziamenti Citynews Temi più discussi: Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail. I sindacati: Sconcertati; Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazione; Citynews, il cdr: Tagli al personale senza preavviso. Licenziati due giornalisti di Palermo Today; Tagli a Palermo Today, Assostampa: Citynews ritiri i licenziamenti - FNSI. Licenziamenti Citynews, giornalisti in stato di agitazione: pacchetto di 10 giorni di scioperol lavoratori chiedono l'immediata sospensione del piano di tagli, la convocazione di un tavolo di concertazione e il ritiro dei licenziamenti ... quotidiano.net Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazioneImmediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. È quanto stabilito dall'assemblea dei giornalisti di Citynews con circa l'80 per cento dei ... veneziatoday.it CITYNEWS (56 TESTATE LOCALI), QUATTRO LICENZIAMENTI E SEDICI ACCORDI CAMBIATI Tagli di personale a Citynews,il Gruppo edita 56 giornali locali online in altrettante città italiane Giornalisti anche con oltre 10 anni di appartenenza si sono visti arr x.com «La nostra solidarietà e il nostro sostegno va quindi in maniera piena e incondizionata ai colleghi di Citynews. » Il comitato di redazione di Fanpage. It esprime vicinanza ai lavoratori di Citynews, colpiti da una serie di licenziamenti e riduzioni dei rapporti di co facebook