Un libretto di risparmio contenente un deposito di 1.000 lire è stato ritrovato in un baule dopo 63 anni. La cifra, depositata quando il figlio era ancora un bambino, si è trasformata nel tempo in un vero e proprio tesoro. La scoperta è stata fatta recentemente, riportando alla luce un piccolo investimento fatto molti decenni fa dai genitori per il proprio figlio.

L'investimento di una piccola somma di denaro in favore del figlio, effettuato quando ancora quest'ultimo era appena un bimbo, si è trasformato in un tesoro a distanza di ben 63 anni dal momento in cui quella cifra era stata depositata in banca dal suo papà e dalla sua mamma. La vicenda arriva dall'Alta Valsassina, e vede come protagonisti due attori teatrali: coi loro guadagni, nell'ormai lontano 1963, i genitori del piccolo Umberto, che allora aveva 9 anni, decisero di depositare mille lire in un libretto bancario presso la Cassa di Risparmio di Trieste, conservandolo all'interno di un baule in cui erano riposti anche abiti di scena e copioni teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un libretto di risparmio con un deposito di appena 1.000 lire diventa un tesoro: la scoperta in un baule

Articoli correlati

Margno, ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire: “Valgono 50mila euro, avvio la pratica per il rimborso”Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste.

Leggi anche: Il vecchio libretto postale. Un tesoro da mille lire

Approfondimenti e contenuti su Un libretto di risparmio con un...

Temi più discussi: Ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire: Valgono 50mila euro, avvio la pratica per il rimborso; Dal baule di teatro dei genitori spunta un libretto del 1963: per un attore di Margno vale 50mila euro; Libretti di risparmio, titoli e depositi dimenticati nei cassetti: come riscuoterli? Risponde l’avvocato; Pagamento contributi per mobilità internazionale a.a. 2023/2024.

Trova in un baule un libretto di risparmio del 1963, poi la sorpesa: le mille lire valgono un patrimonioChi lo dice che gli artisti sono spendaccioni e non si curano del futuro? Una coppia di attori di teatro dell'Alta Valsassina ha depositato ... msn.com

«Libretto di risparmio con mille lire ritrovato in un baule, oggi vale 50mila euro». La battaglia per il rimborsoUn libretto di risparmio perduto e ritrovato dopo oltre 50 anni in un vecchio baule. Sopra c'erano mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 ... msn.com

Il titolare, l'attore di teatro Umberto Libassi, ha ritrovato il libretto con le mille lire che gli avevano intestato i genitori nel 1963 nascosto in un baule custodito in un deposito - facebook.com facebook

« #libretto di risparmio con mille lire ritrovato in un baule, oggi vale 50mila euro». La battaglia per il #rimborso x.com