Israele ha lanciato un attacco sul Libano, causando l’emergere di grandi colonne di fumo su Beirut. Le immagini diffuse dall’Associated Press mostrano chiaramente una vasta colonna di fumo che si alza dal sobborgo meridionale di Haret Hreik, in particolare. La situazione si sviluppa nel contesto di un’azione militare nella capitale libanese.

(LaPresse) Le immagini diffuse dall’Associated Press mostrano un’enorme colonna di fumo levarsi dal sobborgo meridionale di Beirut, in particolare nell’area di Haret Hreik. All’alba, la capitale libanese si è svegliata con il rumore dei droni che sorvolavano la città, mentre l’esercito israeliano intimava ai residenti di un quartiere a sud di evacuare immediatamente prima di un attacco aereo. Sempre più famiglie in fuga dal conflitto stanno affollando Beirut in cerca di rifugio, aggravando una situazione umanitaria già critica. Israele afferma di condurre operazioni di rappresaglia contro i militanti di Hezbollah. Il conflitto continua ad allargarsi, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano sotto attacco di Israele, enormi colonne di fumo su Beirut

Leggi anche: Libano, le immagini dei raid israeliani a Beirut: colonne di fumo si alzano dalla capitale

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libano sotto

Temi più discussi: Libano sotto attacco. Gelot (Œuvre d’Orient), tra shock e stanchezza, Beirut è nel caos. Appello alla solidarietà; Beirut sotto attacco: i raid israeliani provocano oltre 35 morti e 150 feriti; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Libano sotto attacco.

Guerra Iran, la diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio. morti e feritiUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. ilmessaggero.it

Guerra Iran, diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: 11 morti. Pasdaran: «Abbiamo controllo dello stretto di Hormuz»Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia ... ilgazzettino.it

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del facebook

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com