Il Libano sta vivendo una escalation di violenze con oltre 600 morti segnati dai raid dell’IDF a Beirut e circa 800.000 persone sfollate. Il ministero della Sanità libanese ha confermato un totale di 634 vittime dall’inizio degli attacchi. Israele ha dichiarato che Hezbollah agisce come un alleato dell’Iran. La situazione resta critica e in rapido peggioramento.

Il ministero della Sanità libanese ha aggiornato il numero delle persone uccise dall’inizio degli attacchi delle Idf: sono 634. Parallelamente, il governo di Beirut ha fornito anche le cifre degli sfollati, arrivati a oltre 800.000. Una cifra molto significativa in un Paese che ha meno di sette milioni di abitanti. L’aviazione israeliana sta continuando a martellare la valle della Bekaa, roccaforte di Hezbollah nel Libano orientale, dove l’ultimo raid ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre 18. In questo caso, le vittime apparterrebbero, secondo l’agenzia di stampa nazionale Nna, a una famiglia siriana di rifugiati che abitava nel villaggio di Tamnine el-Tahta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libano in fiamme, 800.000 sfollati. Israele: «Hezbollah servo dell’Iran»

