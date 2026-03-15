L’ex magistrato che ama il potere e le cozze

Da laverita.info 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex magistrato che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Bari per dieci anni e di governatore della Puglia per altri dieci. È noto per il suo stile diretto e per aver spesso frequentato ambienti poco convenzionali, utilizzando un linguaggio senza troppi fronzoli. Tra le sue passioni ci sono anche le cozze, che ha più volte menzionato pubblicamente.

Cognome e nome: Emiliano Michele. Nato nel 1959 a Bari. Dove è stato sindaco di centrosinistra dal 2004 al 2014. A fine mandato: «Sputatemi in faccia se mi candido alla presidenza della Regione». Un anno dopo, oplà: corre e diventa governatore, rimanendolo dal 2015 al 2025. Emiliano. «Dalla Puglia con ardore», si è inzigato dopo la notizia della cena di lavoro in un ristorante deserto, perché prenotato tutto da lui, con l’avvocato Nancy Dell’Olio, avvenente nostra coetanea, nata a New York da famiglia originaria di Bisceglie. Dell’Olio il 24 giugno 2025 ribadirà in tv, a Storie al bivio di Monica Setta: «Ah, sostiene non sia successo nulla? Certo: solo perché io ho voluto che non accadesse niente», e chi ha orecchie per intendere. 🔗 Leggi su Laverita.info

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