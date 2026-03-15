Un ex magistrato che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Bari per dieci anni e di governatore della Puglia per altri dieci. È noto per il suo stile diretto e per aver spesso frequentato ambienti poco convenzionali, utilizzando un linguaggio senza troppi fronzoli. Tra le sue passioni ci sono anche le cozze, che ha più volte menzionato pubblicamente.

Cognome e nome: Emiliano Michele. Nato nel 1959 a Bari. Dove è stato sindaco di centrosinistra dal 2004 al 2014. A fine mandato: «Sputatemi in faccia se mi candido alla presidenza della Regione». Un anno dopo, oplà: corre e diventa governatore, rimanendolo dal 2015 al 2025. Emiliano. «Dalla Puglia con ardore», si è inzigato dopo la notizia della cena di lavoro in un ristorante deserto, perché prenotato tutto da lui, con l’avvocato Nancy Dell’Olio, avvenente nostra coetanea, nata a New York da famiglia originaria di Bisceglie. Dell’Olio il 24 giugno 2025 ribadirà in tv, a Storie al bivio di Monica Setta: «Ah, sostiene non sia successo nulla? Certo: solo perché io ho voluto che non accadesse niente», e chi ha orecchie per intendere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ex magistrato che ama il potere (e le cozze)

Articoli correlati

Giallo di Campobasso: tra funghi, cozze e tossine, caccia al veleno che ha ucciso madre e figlia. L’esperto: ecco i sospetti e le ipotesiMentre si attendono i risultati dell’autopsia e delle indagini scientifiche, gli esperti analizzano le possibili cause della tragedia: dalle letali...

Leggi anche: Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse

Una raccolta di contenuti su L'ex magistrato che ama il potere e le...

Temi più discussi: Referendum, l’ex magistrato anti-terrorismo Maddalena: Montanelli si schiererebbe per il No; Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEO; Blog | Il No al referendum impedirà al potere politico di ottenere una magistratura schierata; Referendum, Violante fa i conti: Con il Sì 100 milioni l’anno di maggiori costi.

Referendum, Scarpinato a Genova: Il potere politico non deve condizionare la magistratura. Salis: Appuntamento con la storiaGenova – Spettacolo teatrale sul prossimo referendum questo pomeriggio (domenica 15 marzo) a Genova del senatore del Movimento Cinque Stelle ed ex magistrato Roberto Maria Ferdinando Scarpinato. Il p ... ilsecoloxix.it

Referendum, l’ex magistrato anti-terrorismo Maddalena: «Montanelli si schiererebbe per il No»«La magistratura non è un semplice ordine, ma un organo di rilievo costituzionale il cui compito principale è di impedire il condizionamento della politica. Nei consigli professionali non c’è il sorte ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'ex magistrato di Mani pulite alla Biblioteca Comunale Città di Porto Viro sul futuro della #giustizia: rafforzare l'#imparzialità e la #credibilità del sistema giudiziario approvando la riforma #Referendum2026 #separazionedellecarriereValeria Mantovan Raffael facebook

Quattro mesi in carcere, la famiglia ai domiciliari senza neppure poter fare la spesa. Dopo quattro mesi si scopre che era uno scambio di persona. Il magistrato responsabile non è stato sanzionato in nessun modo. Chi sbaglia deve pagare. Votiamo #SÌ x.com