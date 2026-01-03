Giallo di Campobasso | tra funghi cozze e tossine caccia al veleno che ha ucciso madre e figlia L’esperto | ecco i sospetti e le ipotesi

Nel caso di Campobasso, si indaga su una morte misteriosa che ha coinvolto madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, dopo aver consumato funghi, cozze e potenzialmente tossine. L'evento ha suscitato molte ipotesi e interrogativi tra esperti e autorità, alla ricerca di una spiegazione scientifica per questa tragedia. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre si cercano risposte definitive alle cause di questa scomparsa improvvisa.

Mentre resta avvolta nel mistero la tragica fine di Antonella Di Ielsi e della giovanissima Sara Di Vita, madre e figlia stroncate a poche ore di distanza l’una dall’altra dopo una sofferenza iniziata durante i festeggiamenti natalizi, dubbi, sospetti e ipotesi scientifiche sul killer invisibile che ha stroncato le loro vite si fanno largo. La Procura attende i risultati degli esami autoptici e tossicologici per dare un nome alla tossina o all’alimento che ha devastato i loro organi, con la la comunità scientifica che inizia a tracciare il perimetro delle possibilità. Giallo di Campobasso, la morte di madre e figlia appese al filo dell’esame scientifico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

