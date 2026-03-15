L' esibizione del gruppo folk del Messico al Palacongressi e l' emozionante momento della premiazione

Al Palacongressi si è svolta un'esibizione del gruppo folk messicano, seguita da un momento di premiazione. Durante l'evento, il gruppo dell'Ombelico della Luna ha ricevuto il Tempio d’Oro per il Mandorlo in fiore 2026. La manifestazione ha coinvolto diverse esibizioni e riconoscimenti, attirando il pubblico presente e mettendo in risalto le tradizioni culturali del Messico.

Mandorlo in fiore 2026: Tempio d'Oro al Messico, i gruppi folk dell'Ombelico della Luna hanno conquistato tutti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati "I bambini del mondo": premio Claudio Criscenzo al gruppo folk del MessicoConsegnati anche i riconoscimenti speciali: insignito il gruppo Escuela de formacion en Danza Folklorica Xahila Manzù della Costa Rica Il gruppo... Leggi anche: Mandorlo in fiore 2026: Tempio d'Oro al Messico, i gruppi folk dell'Ombelico della Luna hanno conquistato tutti Altri aggiornamenti su L'esibizione del gruppo folk del... Temi più discussi: Festa messicana in Pediatria: L’omaggio de I bambini del mondo ai piccoli ricoverati; Al MESSICO il premio UGO RE CAPRIATA; Guerra in Iran e Mandorlo in fiore: nessun rischio, ma la Questura rafforza le misure di sicurezza; Mandorlo in Fiore 2026, grande entusiasmo per i primi spettacoli di Ucraina, Perù e Messico. Mandorlo in Fiore, il Premio Ugo Re Capriata 2026 al Gruppo del MessicoIl Premio Ugo Re Capriata 2026 viene assegnato dall’Associazione Siciliana della Stampa - Sezione di Agrigento, al Gruppo del Messico per l’eccezionale capacità di rappresentare, con autenticità, ener ... scrivolibero.it Il Volo incanta il Messico con Carlos RiveraIl celebre trio vocale italiano Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha illuminato l’Auditorio Nacional di Città del Messico il 5 marzo 2026. L’evento ha segnato l’ ... it.blastingnews.com Suor Giuliana e suor Roberta, dal Messico a Tarvisio: dopo 8 anni tornano le religiose in Valcanale facebook Gimenez è ancora indietro come condizione e Allegri potrebbe non convocarlo. In questo caso (magari) non sarà convocato dal Messico per le amichevoli di fine mese e potrebbe lavorare a Milanello. Lui invece spera di andare con la sua nazionale in vista d x.com