Mandorlo in fiore 2026 | Tempio d' Oro al Messico i gruppi folk dell' Ombelico della Luna hanno conquistato tutti

Il Messico ha conquistato tutti. Dopo che 4 giorni fa, il premio Claudio Criscenzo - istituto dall'Aifa (Associazione international folk Agrigento) - è stato assegnato al gruppo “Compagnia Infantil Hueyilatoani del Messico nell'ambito del festival internazionale del folclore “I bambini del mondo” che è giunto alla sua 23esima edizione, anche il Tempio d'Oro della 78esima edizione del Mandorlo in fiore è andato al Messico. Niente spettatori posizionati fin dall'alba dietro le transenne per assistere alla sfilata conclusiva del Mandorlo in fiore prima e allo show conclusivo ai piedi del tempio della Concordia quest'anno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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