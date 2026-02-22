San Francesco ostensione storica delle spoglie | un pellegrinaggio unico ad Assisi mai accaduto prima

San Francesco ha attirato migliaia di pellegrini ad Assisi per l’ostensione storica delle sue spoglie, un evento che non si era mai verificato prima. La cerimonia si svolge in un momento di grande fermento religioso, con visitatori provenienti da tutto il mondo. Le reliquie sono state esposte in modo speciale, regalando un’occasione unica per avvicinarsi alla figura del santo. La folla si stringe intorno alla chiesa, pronta a vivere questo momento irripetibile.

In occasione dell'Anno Giubilare Francescano, la Chiesa vive un evento senza precedenti: l'ostensione storica delle spoglie di San Francesco. Un momento di grazia unico nel suo genere, indetto per celebrare gli 800 anni del transito del Poverello. In occasione degli 800 anni dalla sua nascita al cielo, ad Assisi, a partire da oggi 22 febbraio, e fino al 22 marzo, le spoglie mortali di San Francesco sono venerabili per la prima volta al mondo. Secondo le stime, saranno più di 700mila i fedeli che arriveranno nella cittadella francescana e renderanno omaggio al Santo con le stimmate. San Francesco che ritorna fra la sua gente: un Santo che ha completamente rivoluzionato il concetto di povertà, facendola diventare come una compagna di viaggio e, arrivando anche, a concepire la morte come una sorella. È iniziata l'ostensione pubblica e prolungata delle spoglie di San Francesco d'Assisi, esposto nella teca collocata davanti all'altare della chiesa inferiore della Basilica Papale di San Francesco. Assisi è pronta a ospitare centinaia di migliaia di pellegrini che per circa un mese arriveranno in Umbria per l'ostensione dei resti mortali di San Francesco. Si tratta di una sfida importante anche a livello organizzativo: si attendono circa 450mila presenze.