Angelus il Papa | Occhi aperti davanti a ingiustizie e sofferenze E sul conflitto in Medio Oriente | Cessate il fuoco

Il Papa invita a vivere un cristianesimo con gli occhi aperti, sottolineando l'importanza di non ignorare ingiustizie e sofferenze nel mondo. Durante un discorso, ha parlato di mantenere la consapevolezza davanti alle ingiustizie e alle difficoltà, richiamando l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente e chiedendo un cessate il fuoco immediato. Ha precisato che la fede non deve essere cieca né distogliere lo sguardo dai problemi reali.

“Siamo chiamati a vivere un cristianesimo ‘dagli occhi aperti’. La fede non è un atto cieco, un abdicare alla ragione, una sistemazione in qualche certezza religiosa che ci fa distogliere lo sguardo dal mondo”. Lo dice papa Leone alla preghiera dell’Angelus da piazza san Pietro. “Al contrario – spiega -, la fede ci aiuta a guardare ‘dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere’ e, perciò, ci chiede di ‘aprire gli occhi’, come faceva Lui, soprattutto sulle sofferenze degli altri e sulle ferite del mondo”. “Colpisce – osserva Leone – il fatto che lungo i secoli si sia diffusa l’opinione, presente ancora oggi, secondo cui la fede sarebbe una specie di ‘salto nel buio’, una rinuncia a pensare, cosicché avere fede significherebbe credere ‘ciecamente'”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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