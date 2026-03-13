Sabato 14 marzo alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli ospiterà Duccio Forzano, che presenterà in prima assoluta il suo spettacolo autobiografico intitolato Come Rocky Balboa. L’evento segna il ritorno dell’artista alle radici della sua storia personale e sarà un’occasione per ascoltare una narrazione che si concentra sulla sua esperienza di vita e carriera.

Sabato 14 marzo alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli ospiterà Duccio Forzano. L’artista presenterà in prima assoluta la sua opera autobiografica intitolata Come Rocky Balboa. La serata promette di essere un momento di riflessione profonda sulle radici e le sfide personali. Il regista televisivo, noto per aver lavorato al Festival di Sanremo e alla trasmissione Che tempo che fa, porta sul palcoscenico una vicenda umana intensa. Si tratta del racconto di un’infanzia difficile, segnata da mille lavori svolti con costanza. Il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo rimane l’asse portante della narrazione. Camogli non è solo uno sfondo scenico, ma un territorio che ha plasmato l’identità dell’autore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duccio Forzano a Camogli: il ritorno alle radici con “Rocky

Articoli correlati

Duccio Forzano al Teatro Sociale di Camogli con l'autobiografia-romanzo “Come Rocky Balboa”Sabato 14 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli accoglie Duccio Forzano, regista televisivo di successo (Festival di Sanremo, “Che tempo...

La nuova CEO di Xbox non è una giocatrice? Sharma risponde alle polemiche e promette un “ritorno alle radici”Asha Sharma è finita al centro delle polemiche pochi giorni dopo la nomina a nuova CEO di Xbox.

Aggiornamenti e notizie su Duccio Forzano

Temi più discussi: Come Rocky Balboa: a Camogli Duccio Forzano porta in scena la forza di rialzarsi; Duccio Forzano al Teatro Sociale di Camogli con l'autobiografia-romanzo Come Rocky Balboa; Duccio Forzano debutta in teatro a Camogli con il monologo autobiografico come Rocky Balboa; Duccio Forzano porta a Camogli la prima nazionale di Come Rocky Balboa.

Duccio Forzano al Teatro Sociale di Camogli con l'autobiografia-romanzo Come Rocky BalboaSabato 14 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli accoglie Duccio Forzano, regista televisivo di successo (Festival di Sanremo, Che tempo che fa e molte altre trasmissioni Rai e Mediaset) ... genovatoday.it

Teatro: il regista Duccio Forzano porta in scena a Camogli Come Rocky Balboa, un monologo di sfide vissute come su un ringCAMOGLI (GENOVA) - Nel cuore e nelle azioni di Duccio Forzano c'è sicuramente la regia tv che ne ha fatto uno dei protagonisti di spicco dei grandi programmi sul piccolo schermo, ma il teatro resta un ... primapress.it

Il Presente sarà il cuore dell’Andersen Festival 2026. Il direttore artistico Duccio Forzano racconta in sintesi il tema di quest’anno e come prenderanno forma i quattro giorni del festival. Un invito a fermarsi nell’istante in cui tutto succede. Perché, “Adesso si sog - facebook.com facebook