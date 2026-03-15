Un giornalista di 52 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e ex capo comunicazione, è stato arrestato insieme a una docente di liceo. Entrambi sono accusati di aver inviato a un uomo foto e video intimi della figlia e dei nipotini. L’indagine ha portato alla scoperta di questa condotta, che ha portato all’arresto dei due coinvolti.

Un giornalista di 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale ed ex capo comunicazione di una società statale, e l’amante di 48, insegnante in un liceo, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L’inchiesta è partita dalla scoperta fatta dalla figlia della 48enne sul pc della madre: una chat in cui comparivano immagini proprio della ragazzina in momenti intimi come una doccia o mentre dormiva. Alcuni di vari file di video e foto che il giornalista e la professoressa, secondo l’inchiesta della Procura di Roma, si sono scambiati. “In particolare, nelle chat intercorse tra gli indagati, sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati su commenti scambiati tra i due” scrivono i carabinieri in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lei mandava a lui foto e video intimi della figlia e dei nipotini: arrestati l’ex vicedirettore di un tg e una prof di liceo

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