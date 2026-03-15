Ho trovato delle foto nel computer di mamma | arrestati ex vicedirettore di un Tg e un’insegnante Si mandavano immagini della figlia di lei nuda

Un uomo di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e attuale dirigente di un’azienda pubblica, è stato arrestato venerdì pomeriggio alla stazione Termini di Roma. La polizia ha trovato nel suo cellulare immagini intime di una ragazza, inviate in precedenza da un’insegnante con cui aveva una relazione. L’indagine ha portato anche all’arresto di una donna, coinvolta nelle comunicazioni.

Un noto giornalista di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e attuale dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, è stato arrestato venerdì pomeriggio alla stazione Termini di Roma. Contemporaneamente, a Treviso, i carabinieri facevano scattare le manette per la sua amante, una professoressa di liceo di 52 anni. Come riportato da la Repubblica, le accuse mosse dalla Procura di Roma sono pesantissime: violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. I due infatti si sarebbero scambiati numerosi video e foto della figlia e di due nipoti della donna, di 5 e 8 anni, che documenterebbero gli abusi commessi dalla docente, indagata, su istigazione del compagno giornalista. 🔗 Leggi su Open.online

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