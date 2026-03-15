Arrestati giornalista tv e la compagna | scambiavano foto e video pedopornografici della figlia di lei

Un giornalista tv di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato a Bologna dopo essere sceso da un treno. La polizia ha trovato nel suo cellulare foto e video pedopornografici della figlia della sua compagna, che avrebbe anche incoraggiato a inviarli. La donna è stata fermata insieme a lui, e le indagini continuano per chiarire l’intera vicenda.

Il 48enne, ex vicedirettore di un tg nazionale, fermato appena sceso da un treno da Bologna. Avrebbe istigato la compagna a inviargli foto esplicite della figlia e dei nipotini di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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