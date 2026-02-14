Raccordo Salerno-Avellino | Monte Pergola incidente e allarme sicurezza Lavori e disagi per gli automobilisti irpini

Un incidente nel tratto di Monte Pergola, nel Raccordo Salerno-Avellino, ha provocato il ferimento di quattro persone e ha aumentato le preoccupazioni sulla sicurezza della strada. La collisione si è verificata sabato 14 febbraio 2026 all’interno della galleria, causando disagi agli automobilisti irpini che percorrevano la zona. Le autorità hanno immediatamente avviato controlli e lavori di messa in sicurezza, mentre la viabilità risulta fortemente rallentata.

Monte Pergola, l'ennesimo incidente riaccende l'allarme sicurezza sul Raccordo Salerno-Avellino. Un nuovo incidente nella galleria di Monte Pergola, nel cuore dell'Irpinia, ha causato il ferimento di quattro persone sabato 14 febbraio 2026. Il tamponamento, avvenuto sul Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, ha paralizzato la circolazione e riportato alla luce le criticità di un'infrastruttura cruciale per la provincia di Avellino, da tempo segnata da lavori protratti e disagi continui. La frustrazione di cittadini e amministratori locali è al culmine, con richieste pressanti per interventi risolutivi.