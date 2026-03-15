Lega Pro 32esima giornata girone C il Crotone perde la sfida per il quarto posto contro la Salernitana Gol partita di Achik ad inizio ripresa
Nella 32ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone perde 1-0 contro la Salernitana, che torna a vincere una trasferta dopo la sconfitta del 23ª giornata. Il gol decisivo arriva al 47° minuto con Achik, che permette alla squadra ospite di ottenere i tre punti. Il Crotone schiera Merelli tra i pali e diversi giocatori in formazione 4-3-3, mentre la Salernitana si presenta con una formazione compatta.
Successo esterno della Salernitana che mancava dalla 23esima giornata. Crotone 0 Salernitana 1 Marcatori: 47° Achik Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (Guerra), Gallo (Musso), Vinicius, Sandri (Meli), Piovanello (Energe), Gomez, Zunno (Maggio). All. Longo Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma, Cabianca, Berra, Martino, Villa, Gyabuaa, Carriero (Quirini), De Boer (Tascone), Molina (Longobardi), Achik, Lescano (Ferrari). All. Cosmi Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1 Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo Andrea Mastrosimone di Rimini Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Silvestri di Roma1 Operatore FVS: Luca Marucci di Rossano Ammoni: Matino, Carriero, Quaini, Cabianca, Gomez, Di Pasquale, Achik, Tascone, Donnarumma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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