Lega pro girone C sfida per il quarto posto tra Crotone vs Salernitana Ospiti senza vittorie esterne dalla 23esima giornata
Domenica alle 12:30 allo stadio Ezio Scida si affrontano il Crotone e la Salernitana nella 32esima giornata della Lega Pro girone C. La Salernitana non ha vinto in trasferta dalla 23esima giornata. La partita si gioca in un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.
Lega Pro girone C 32esima giornata Crotone vs Salernitana stadio Ezio Scida domenica 15 marzo ore 12:30. Ospiti senza gli squalificati Golemic, Capomaggio e Anastasio. Ex Berra. Tutti i tifosi granata provenienti dalla provincia di Salerno possono occupare solo i posti della curva nord. Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo, Vinicius, Sandri, Piovanello, Gomez, Zunno. All. Longo Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma, Cabianca, Berra, Matino, Longobardi, Gyabuaa, Tascone, De Boer, Ferraris, Achik, Lescano. All. Cosmi Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1 Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo Andrea... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Articoli correlati
Lega Pro 23esima giornata girone C seconda consecutiva vittoria del Crotone contro il Potenza con i gol di Maggio e Di PasqualeCrotone (4-3-3): Merelli, Novella (Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Stronati), Vinicius, Sandri (Calvano), Piovanello, Gomez,...
Lega Pro 21esima giornata girone C un pessimo Crotone sconfitto (0-1) in casa dall’AltamuraCrotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta (Andreoni), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Bruno), Vinicius, Zunno, Gomez, Maggio (Energe),...
Contenuti e approfondimenti su Lega pro girone C sfida per il quarto...
Temi più discussi: Serie C, giornata 30: gol collection delle gare del girone C; Scheda Monopoli - Serie C Girone C Italia; Trapani, 5 punti di penalizzazione in Serie C: cambia classifica del girone C; Lega Pro 31esima giornata girone C il Crotone torna al successo esterno contro il Trapani con la doppietta di Musso e i gol di Sandri ed Energe.
Lega Pro girone C, penalizzazione in arrivoLa classifica cambia ancora. Non per bravure delle squadre in campo, ma per decisioni extra-calcistiche. Purtroppo, tutto il campionato di Lega Pro quest'anno è stato condizionato da continui e ... it.blastingnews.com
Lega Pro 31esima giornata girone C il Crotone torna al successo esterno contro il Trapani con la doppietta di Musso e i gol di Sandri ed EnergeTrapani (4-2-3-1): Galeotti, Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli, Celeghin, Marcolini, La Sorsa (Winkelmann), Vasquez (Matos), Benedetti (Forte), Stauciuc (Battimelli). All. Aronica Crotone (4-3-3): Mere ... laprimapagina.it
Referendum giustizia, #Lega in piazza per il Sì con 1.500 gazebo | La campagna per la riforma tra la gente. x.com
Monfalcone, sala gremita per il sì al referendum giustizia: Lega lancia l’ultima settimana di campagna ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/politica/monfalcone-sala-gremita-per-il-si-al-referendum-giustizia-lega-lancia-l-ultima-settimana-d.html - facebook.com facebook